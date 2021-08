Fußball Coronafall beim SV Schopfheim

Keinen Sieger gab es im mit Spannung erwarteten Topspiel zwischen den Sportfreunden Schliengen und dem TuS Binzen. Am Ende sprang vor 350 Zuschauern ein torloses Remis heraus. In der ersten Halbzeit hatte Binzens Neuzugang Guido Perrone mit einem Schlenzer aus 20 Metern an die Latte noch die beste Gelegenheit. Vor allem waren es aber die Defensivreihen, die in dieser Partie dominierten. Die Gastgeber kamen in der 65. Minute noch zu einer guten Chance durch Abdoulaye Traoré, letztlich blieb es aber beim 0:0.

„Ich habe ein sehr gutes Spiel von zwei tollen Mannschaften gesehen“, betont SF-Coach Alex Schöpflin. Auch sein Gegenüber Karl-Frieder Sütterlin zeigte sich zufrieden. „Man sah schon, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Aber einerseits fehlte uns ein wenig die Durchschlagskraft, andererseits ließ sich Schliengen nicht locken. Defensiv standen wir aber kompakt, daher passt das schon alles.“

Ein Spektakel lieferten sich am Samstag der SV Liel-Niedereggenen und der SV Todtnau. Nach 90 Minuten hatte der Gastgeber aus Liel mit 4:3 das bessere Ende für sich. Als Lasse Fröhlich kurz nach dem Seitenwechsel auf 4:1 erhöhte, schien die Partie schon gelaufen zu sein. Doch je länger das Spiel andauerte, desto müder wurde Liel, sodass es in der Schlussphase richtig dramatisch wurde. Zunächst verkürzte Tim Gers­pacher für die Südschwarzwälder in der 77. Minute auf 3:4. Im Anschluss ließ Todtnau ein ums andere Mal Hochkaräter liegen. Die größte Möglichkeit bot sich allerdings kurz vor Schluss Kapitän Kevin Wissler, der vom Elfmeterpunkt an Schlussmann Noah Graf scheiterte. Das war noch nicht alles. Kurz darauf erzielte Todtnau doch noch das 4:4, Schiedsrichter Marco Schweizer sah aber eine Abseitsstellung eines Todtnauers und gab das Tor nicht. „Das Spiel hat mir alles gekostet. Danach war ich ein Wrack“, lässt Liels Coach Chris Dunke wissen, für den es der erste Sieg als Aktivtrainer war.

Der SV Weil II trennte sich unterdessen in seinem ersten Saisonspiel 1:1 beim FC Huttingen. Den Treffer von Marvin Frey-Fribolin egalisierte Sascha Samardzic noch vor der Halbzeit. Der FV Degerfelden feierte unter Trainer Leo Petretta den ersten Saisonsieg. Einen besseren Zeitpunkt, als beim Derby in Eichsel hätte es für die ersten drei Punkte wohl nicht geben können. Mann des Spiels bei den Gästen war David Handke, der einen Doppelpack schnürte.

Gar nicht erst antreten konnten am Freitagabend der SV Schopfheim und der FC Wittlingen II, da die Schopfheimer drei Stunden vor Anpfiff die Nachricht ereilte, dass ein Spieler des SVS einen positiven PCR-Test hatte. Noch am Dienstag trainierte der Spieler mit der Mannschaft, am Donnerstag ging er dann zum Arzt. Daraufhin beorderte Schopfheim alle Spieler und den gesamten Trainerstab, sich einem Schnelltest unterziehen zu lassen, der bei allen negativ ausfiel. Dennoch wurde die Partie auf Anraten des Verbands abgesetzt.

Bitter: Die Gäste aus Wittlingen waren bereits in Schopfheim vor Ort. „Für eine Info an die Wittlinger war es leider schon zu spät. Wir möchten uns noch einmal in aller Form entschuldigen. Wir hätten selbst auch gerne gespielt“, macht SVS-Trainer Uwe Kraehling deutlich.