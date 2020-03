Fußball Coronavirus: Spiel in Weil ist abgesagt

Wie der SBFV am Mittwoch auf seiner Internetseite informierte, würden die Zahlen der Verdachtsfälle und Infektionen weiter zunehmen. Dennoch schätze das Robert-Koch-Institut die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland weiterhin als „mäßig” ein. „Aus diesem Grund hat auch unsere bisherige Einschätzung der Situation für den Amateurfußball in Südbaden weiterhin Bestand. Das heißt, es besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung, den Spielbetrieb insgesamt ruhen zu lassen.“ Deshalb würden bis auf Weiteres alle Spiele und Turniere wie geplant stattfinden, es sei denn, die zuständigen Behörden untersagen die Veranstaltungen. „In einem solchen Fall ist dies vom Verein der zentralen Stelle auf der Geschäftsstelle mitzuteilen. Diese haben wir eingerichtet, um die Situation und deren Veränderung im Blick zu behalten und je nach Entwicklung schnell reagieren zu können.“ Diese Stelle sammle alle Informationen sowohl von den öffentlichen Stellen als auch von den Verbandsmitarbeitern und den Vereinsvertretern.

Der Verband bittet die Vereine, alle Informationen zu aufgetretenen Infektionen und Verdachtsfällen direkt an die zentrale Stelle per DFBnet E-Postfach an verband@sbfv.evpost.de zu senden (inklusive Beschreibung der Situation, betroffene Mannschaften und Spieler sowie Spielklasse). Telefonisch ist die zentrale Stelle unter 0761/28 269-39 zu erreichen.