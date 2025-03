Fußball: Déja-Vu für den FV Lörrach-Brombach

Ein Déja-Vu erlebten die Fußballer des FV Lörrach-Brombach am Sonntag in der Landesliga. Ähnlich wie in der vergangenen Woche beim Gastspiel in Wolfenweiler-Schallstadt ließen die Lörracher im ersten Durchgang mehrere gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Erst scheiterte der quirlige Johannes Binkert am gut reagierenden Daniel Janke (40.), dann bekam der FVLB die Kugel bei einer Dreifachchance im gegnerischen Strafraum nicht über die Linie (45.). Eine Führung der Hausherren wäre zur Pause definitiv nicht unverdient gewesen. So ging es aber mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause, aus welcher die Gäste bestens aufgelegt starteten. Innerhalb von zehn Minuten stellte der FC Tiengen auf 2:0 und stellte den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf.