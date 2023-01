Fußball „Da blüht das Herz auf“

„Was bei den Bambini in der Halle zu sehen war, das war pure Freude am Fußball, da blüht einem das Herz auf.“ Seit zwei Jahren ist Krafft Jugendleiter in Tumringen und hat viel bewegt. „Wir hatten bisher nur zwei Jugendmannschaften. Bis auf die B-Jugend ist beim FV Tumringen mittlerweile wieder jede Jugendmannschaft besetzt und im Spielbetrieb.“ Bei der B-Jugend gibt es mittlerweile eine ausreichende Trainingsbeteiligung, nur am Saisonbeginn hat es nicht gereicht, um eine Mannschaft in den Spielbetrieb zu melden. Dass bei den gewerteten Turnieren der Gastgeber nicht ganz vorne landete, ist durchaus zu verschmerzen