Fußball Da sind es nur noch zwei

Für beide Mannschaften ist der Zug in Richtung Meisterschaft längst abgefahren. Immerhin hat der FC Basel noch die Chance, den zweiten Tabellenplatz zu erreichen. Eine Platzierung, die allein aus wirtschaftlichen Gründen für Rotblau von Bedeutung ist, da man sich dann für das internationale Geschäft qualifiziert. Einen Platz könnte der FCB aus eigener Kraft gut machen.

Daher ist ein Sieg für den FC Basel am Samstagabend im Letzigrund schon Pflicht, will man nicht den Anschluss an die Plätze verlieren, welche die Welt bedeuten. Die Zürcher gehören in der Rückrunde mit dem BSC Young Boys und dem Grasshopper Club Zürich zu den Clubs mit den meisten Punkten – dicht gefolgt vom FCB.