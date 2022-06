Fußball „Da vergeht dir dann das Feiern“

Die Binzener versuchten am Freitag, ein internes Spiel – „Erste“ gegen „Zweite“ – auf die Beine zu stellen. Ob das nun am Samstag stattfinden kann, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. „Egal, ob mit oder ohne Kick: Die Zuschauer sind auf 16 Uhr herzlich willkommen“, sagt Sütterlin.

Die Sperre für Spielmacher Patrice Glaser aus dem Hausen-Spiel bleibt trotz der Spielabsage indes bestehen. Der TuS muss auf Glaser also am ersten Bezirksliga-Spieltag verzichten. Immerhin: Der spielende Co-Trainer und Torschützenkönig Guido Perrone hat für ein weiteres Jahr zugesagt. Der 37-Jährige steht der Sütterlin-Elf auch in der kommenden Saison zur Verfügung. Außerdem präsentierte der Meister drei weitere Neuzugänge. Bünyamin Kinir wechselt vom SV Schopfheim nach Binzen. Der 26-Jährige spielte bereits in der U19 beim FVLB unter Sütterlin. Cihan Nazli kommt vom TuS Lörrach-Stetten, Felix Eckenstein zieht es vom FC Wittlingen zum TuS. „Diese drei Neuzugänge sind im besten Fußballeralter und werden den Konkurrenzkampf zusätzlich befeuern“, heißt es von Seiten des TuS Binzen.

Noch drei Neuzugänge beim TuS Binzen

Ein besonderes Derby steigt am Samstag ab 16 Uhr zum Saisonfinale in Tegernau zwischen dem TuS Kleines Wiesental und dem SV Schopfheim. SVS-Trainer Uwe Krähling freut sich auf das Aufeinandertreffen: „Wir werden noch einmal alles in die Waagschale werfen. Wir sind gut drauf, haben gut trainiert. Uns verbindet zudem ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit Tegernau.“ Der TuS sei ein „sehr gut geführter Verein mit einem guten Trainer“, lobt Krähling.

TuS-Coach Joachim Boos trainierte bis 2019 den SV Schopfheim, ehe es ihn ins Kleine Wiesental zog. „Wir haben gemeinsam in Schopfheim gespielt. Wir lassen am Samstag die Saison nach dem Spiel gemeinsam ausklingen. Das wird sicherlich interessant“, grinst Krähling, der mit Partner Jörg Nägelin auch in der neuen Spielzeit an der Seitenlinie in Schopfheim stehen wird. „Wir denken hier längerfristig“, macht Krähling deutlich. „Das Schöne beim SVS ist, dass wir auch ein Team hinter dem Team sind. Wir steuern die Vereinsgeschicke mit einem guten Vorstand, dem wir selbst angehören, gemeinsam mit unserem ex­trem engagierten Präsidenten Andreas Gsell und setzen voll auf den Nachwuchs.“

Die restlichen Spiele: Wittlingen II - Schliengen, Hausen - Huttingen, Lörrach-Stetten - Liel-Niedereggenen, Degerfelden - Steinen-Höllstein, Hauingen - Eichsel und Todtnau - SV Weil.