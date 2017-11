Fußball Da werden Erinnerungen wach

Von Fabian Schreiner

Gipfeltreffen in der Kreisliga A-West: Die beiden Top-Aufstiegsfavoriten treffen im direkten Duell aufeinander. Der 13. Spieltag hat aber noch mehr zu bieten. In Schopfheim trifft Trainer Joachim Boos auf seinen Bruder Andreas, der mit dem FC Hausen dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt.

Lörrach. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit hat der SV Herten nicht die absolute Favoritenrolle inne, wenn es heute (15 Uhr) im Topspiel gegen des TuS Lörrach-Stetten geht. „Uns erwartet eine sehr anspruchsvolle Aufgabe“, warnt Herten-Trainer Thorsten Szesniak, der in Stetten jedoch alle Mann an Bord hat.

In den vergangenen Spielen hat sich der TuS in der Defensive stabilisieren können. Coach Sascha Müller fungiert nun wieder als Spielertrainer und gibt die Richtung in der Abwehrkette vor. Unter der Woche ließ Lörrach-Stetten durch einen 3:2-Sieg im Bezirkspokal gegen den VfR Bad Bellingen aufhorchen. Szesniak möchte selbst bei einem Sieg nicht von einer Vorentscheidung sprechen. „Das wäre noch viel zu früh.“

Interessant dürfte die morgige Begegnung zwischen Gastgeber FC Hauingen und dem Rangdritten FV Haltingen werden. Beide Teams trennen lediglich zwei Zähler. Los geht’s ab 14.30 Uhr. Die Hauinger wollen Konstanz in ihre Leistungen bringen und lassen die Tabellenkonstellation weiter außen vor. Obwohl Torjäger Marvin Stöhr auf Seiten der Haltinger gesperrt fehlen wird, warnt FCH-Sportchef Patrick Maier-Blanc vor der starken Offensive des Aufsteigers: „Da kommt eine große Aufgabe auf unsere Jungs zu.“

Es geht um viel Prestige: Das Derby zwischen dem SV Schopfheim und dem FC Hausen heute ab 15 Uhr bietet eine Menge Brisanz. Die Gäste aus dem Hebeldorf benötigen unbedingt Zähler. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist inzwischen auf fünf Punkte angewachsen. Im Nachbarschaftstreffen werden bei manch einem Erinnerungen vergangener Tage wach. So war Hausens Übungsleiter Atilla Ürgen vor einiger Zeit Coach der Reserve des SV Schopfheim. Außerdem trifft Joachim Boos auf seinen älteren Bruder Andreas, der seit dieser Saison wieder die Kickschuhe für seinen Heimatverein schnürt, in der Vergangenheit aber auch schon für den SVS auf Torejagd ging. Man kennt sich also bestens.

Aufsteigende Form zeigt der FV Degerfelden. Die Streule-Elf will das morgen (10.30 Uhr) im Grütt gegen den FV Lörrach-Brombach III mit Punkten untermauern. Auf der Torhüterposition muss allerdings improvisiert werden. Steffen Birlin ist gesperrt und der Torwart der zweiten Mannschaft hat sich verletzt. Wer am Sonntag zwischen den Pfosten stehen wird, steht in den Sternen.

Auch der FC Huttingen um Trainer Michael Heitzler präsentierte sich zuletzt formverbessert. Vor heimischem Publikum gegen den FC Steinen-Höllstein soll morgen, 14.30 Uhr, der fünfte Saisonsieg folgen.

Giovanni Di Feo, Trainer des SV Nollingen, hat derzeit nicht viel zu lachen. Seine Jungs rutschten bis auf den 13. Tabellenplatz ab. Da kam der Ausflug nach Neapel gerade recht. Di Feo verfolgte am Mittwochabend das Champions League-Spiel zwischen dem SSC Neapel und Manchester City live. Im heutigen Heimspiel ab 16 Uhr gegen den SV Todtnau steht der Italiener wieder an der Seitenlinie.

Der FV Fahrnau steht unter Druck. Im Kellerduell gegen den SV Weil III sollte die Gessner-Elf unbedingt dreifach punkten. Anpfiff der Partie ist am Sonntag ab 14.30 Uhr. Den ersten Auswärtssieg möchte morgen (14.30 Uhr) der TuS Kleines Wiesental feiern. Der Achte gastiert beim SV Karsau.