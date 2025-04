Fußball: „Dann ergibt sich alles von alleine“

Herr Keser, mussten Sie die Mannschaft nach dem Pokal-Aus wieder aufbauen oder hielt sich die Enttäuschung in Grenzen?

Wir haben das Ausscheiden auf jeden Fall verkraftet. Es war ja nicht so, dass wir schlechter als Wittlingen waren. In vielen Situationen hatten wir einfach kein Glück. Das ist jetzt aber abgehakt. Wir schauen nach vorne. Das ist das Wichtigste. Wir sind nach wie vor gut drauf. Das hat man auch am vergangenen Wochenende gegen Zell gesehen.