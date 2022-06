Fußball „Dann ist die Zündschnur kurz“

Die immer wieder mal leise geäußerte Kritik von Thorsten Meier über fehlende Spieler in der U23 kann Aktas nicht nachvollziehen. Es habe zwei Mal in der Woche einen Austausch untereinander gegeben. „Wir haben probiert, die U23 so gut wie möglich zu unterstützen“, so Aktas. „Ich habe Thorsten immer meinen einsatzfähigen Kader aufgezeigt und ihm die Spieler gezeigt, die unter die Stammspielerregel fallen.“ Oft seien dann aber die möglichen Spieler nicht bereit gewesen, bereits am Samstag in der U23 zu spielen. Die Gründe waren unterschiedlicher Natur und nicht immer nachvollziehbar.