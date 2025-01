Fußball: Darmstadt schlägt Freiburg und Basel

Im Modus Jeder gegen Jeden trafen die U19-Teams des SC Freiburg, FC Basel und SV Darmstadt 98 aufeinander. Unter den Augen des ehemaligen Fußball-Profis Johannes Flum trafen zunächst Freiburg und Basel aufeinander. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie blieben spannende Torraumszenen Mangelware. Und dennoch fielen vier Tore, weil beide Mannschaften ihre Chancen effektiv nutzten. So trennte sich der Sportclub vom FCB mit einem 2:2-Unentschieden.

Die Darmstädter hatte keiner so richtig auf dem Schirm. Doch der Nachwuchs des Zweitligisten belehrte die Zuschauer eines Besseren. Zunächst bezwangen die Hessen den FC Basel in einem offenen Schlagabtausch mit 3:2. Und auch der SC Freiburg hatte mit 1:2 verdient das Nachsehen. So durften sich die Darmstädter Jungs über einen Prestige-Erfolg freuen. Die beteiligten Mannschaften waren von der Gastfreundschaft des Ausrichters derart angetan, dass es 2026 im Januar wieder ein Turnier geben soll.