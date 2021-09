Fußball Das 0:1 fällt in der 89. Minute

Zuvor aber war Keller immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. So einige Chancen, vor allem Perica Miskovic hätte das Spiel aus Kuppenheimer Sicht alleine entscheiden können, machte der SVW-Torwart zunichte. Unter anderem hielt er in Minute 76 einen Strafstoß. Alwin Tran war zuvor in den Strafraum eingedrungen, wo er den Kontakt mit Ridje Sprich gerne annahm. Giardini scheiterte aber an Keller.

Und so lief alles auf ein 0:0 hinaus, womit die Weiler natürlich ganz gut hätten leben können. Doch auch die Gastgeber hatten ihre Chance, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Vielleicht sogar in eine ganz andere Richtung zu drehen. Denn schon nach 6 Minuten tauchte Marvin Spöhr nach einem Missverständnis von Benjamin Radke und Keeper Maximilian Bachmaier alleine vor dem Schlussmann auf. Bachmaier blieb Sieger und läutete eine Sturm- und Drangphase der Gäste ein.

Erst lenkte Keller einen Miskovic-Schuss über die Latte (12.), dann traf der 08-Stürmer per Seitfallzieher nur die Latte (15.). Die Weiler Hintermannschaft wackelte. „Wir kamen nicht in die Zweikämpfe, waren immer zweiter Sieger“, ließ Andreas Schepperle nach der Partie wissen. Das wurde dann besser. Und in der 38. Minute glänzten Julien Tschira und Justin Samardzic vor dem Gäste-Tor bei zwei Abschlüssen mit Harmlosigkeit. Da war mehr drin.

Nach der Pause war der SVW besser im Spiel. Die beste Möglichkeit besaß aber der Gast. In der 60. Minute musste Lucas Grünbacher nach einem Querpass aus sechs Metern nur noch einschieben, doch Keller reagierte klasse. In der 71. Minute hätte um ein Haar der eingewechselte Leonardo Komljenovic das 1:0 für Weil erzielt. Doch der Gästekeeper lenkte seinen Distanzschuss gerade noch so über die Latte. Und kurz vor dem 0:1 schloss Hannes Brenneisen trotz jeder Menge Freiraum überhastet ab. Da hätte er noch ein paar Meter gehen können.