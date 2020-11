Fußball „Das Beste daraus machen“

Der Wettkampf ist immer noch das Schönste am Fußball. All die Emotionen, das gemeinsame Einschwören, die Herausforderungen und das gemeinsame Feiern der Siege sind ein geiles Gefühl. Die Wochenenden verbringe gerne mit meiner Freundin in der Natur. Gemeinsam abzuschalten tut gut, und am Besten kann ich das beim Wandern. Körperliche Aktivität gehört zu unserem Wesen dazu. Nur so funktionieren auch die wichtigsten Prozesse in unserem Körper, die übrigens auch für ein gesundes und intaktes Immunsystem verantwortlich sind.

Frage: Mit Videos wollen Sie nun Ihren Fußballerkollegen Beine machen?

Es gilt, positiv mit der aktuellen Situation umzugehen, und das Beste daraus zu machen. Denn jede Woche, in der wir nur die Füße hochlegen, benötigen wir auch wieder länger, um an unsere Leistungsgrenze zu gelangen. Ich empfehle einen Ausdauer-Intervall-Lauf am Wochenende sowie zwei Workouts unter der Woche. So werden die bedeutendsten athletischen Fähigkeiten trainiert, die Muskulatur aktiviert, der Abbau der Ausdauerfähigkeiten verhindert. Bisher fehlt es den Online-Angeboten oft an guter Unterhaltung und die Bild- und Tonqualität lässt meist zu wünschen übrig. Uns war es wichtig, drei Trainingsprogramme mit abwechslungsreichen Übungen, einer tollen Bildqualität, motivierender Musik und einer übersichtlichen Übungs- und Zeitangabe aufzustellen. Die Videos stehen allen kostenlos zur Verfügung und sind für alle Sportler geeignet.

Weitere Informationen: Die Videos finden Interessierte im Internet unter: https://youtu.be/VonHKAMU3aA; https://youtu.be/Ia1-siU_plE und unter https://youtu.be/EUnnUS8Mfrg