TuS-Stratege Patrice Glaser, mit Abwehrchef David Bosek der stärkste Binzener, traf mit seiner Aussage den Nagel auf den Kopf: „Das Beste für uns an diesem Tag war das Ergebnis.“ Recht hatte die Nummer zehn. Denn: Der Hochrhein-Vize begeisterte an diesem verregneten Tag nur mit seiner Effizienz, tauchte lediglich zweimal gefährlich vor dem Emmendinger Tor auf, und zweimal lag der Ball im Netz. So in der 19. Minute, als Glaser aus 40 Metern einen Freistoßball in den Emmendinger Strafraum schlug. Dort lauerte Bosek und wuchtete die Kugel per Kopf in die Maschen. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff fabrizierte FCE-Innenverteidiger Matej Babic einen Riesenbock, als er den Ball im Duell mit Hannes Brenneisen schon sicher hatte, dann aber einen zu kurzen Rückpass an seinen Keeper Max Schwabe spielte. Brenneisen spritzte dazwischen und schob die Kugel an Schwabe vorbei zum Binzener 2:1 ins lange. Eck. Es war bis zu seiner Auswechslung in der 90. Minute Brenneisens einziger nennenswerter Auftritt.

Zwischenzeitlich hatte Tim-Ulrich Reick (32.) für die Gastgeber ausgeglichen. Er spitzelte einen langen Ball am machtlosen TuS-Torwart Dominik Lüchinger vorbei in die Maschen. Sieben Minuten später hatten die Gäste Riesenglück, als sich erneut Reick über links durchsetzte und aus spitzem Winkel den Ball ans Binzener Lattenkreuz nagelte. Und in der Nachspielzeit brachten die Emmendinger aus dem Gewühl heraus die Kugel aus zwei Metern nicht im gegnerischen Tor unter. So war die knappe 2:1-Führung zur Pause für den TuS Binzen eher schmeichelhaft.