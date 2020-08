Fußball Das Duell der Aufsteiger

Die Hausherren müssen am Sonntag auf Kapitän Ben Nickel (privat) verzichten, dafür kehrt Luigi Squillace ins Team zurück. Verletzungsbedingt werden Johannes Binkert, Paolo Disanto und Arno Leisinger passen müssen.

Von Mirko Bähr

Lörrach. „Das war ganz klar eine Lehrstunde für uns“, nimmt der 40-Jährige kein Blatt vor dem Mund. Das 2:6 zum Auftakt in die Runde beim 1. FC Rielasingen-Arlen hat deutlich aufgezeigt, was dem FVLB in dieser Spielklasse blüht, wenn, ja wenn seine Jungs mit Fehlern den Gegner quasi zum Toreschießen einlädt.

„Wir waren in der ersten Halbzeit zu grün hinter den Ohren“, sagt Aktas und verweist vor allem auf die Phase zwischen der 10. und 30. Minute. „Es ging rasant und schnell zu, plötzlich waren wir drin im Negativstrudel und der Gegner führte 2:0.“

Der Pokalsieger des Südbadischen Verbandspokals ging mit Euphorie zu Werke, griff früh an und überrumpelte so die FVLB-Elf. „Sie haben hoch gepresst, und wir haben es zugelassen“, meint Aktas. Das sei ausschlaggebend für diese hohe Niederlage zum Start gewesen. Die Gäste trafen in diesen Pressing-Situationen die falsche Entscheidung. „Wir haben trotzdem versucht, den Ball hinten raus zu spielen, obwohl es eigentlich unmöglich war.“

Bis seine Schützlinge gemerkt haben, dass ein langer Ball nach vorne die bessere Alternative sei, zeigte die Anzeigetafel schon ein 3:0 für die Hausherren an. Damit war der Drops gelutscht. „Man sieht einfach, dass es eine andere Liga ist. Fehler werden eiskalt bestraft. Und an diesem Spieltag gleich zu 100 Prozent“, meint Aktas.

45 Minuten lang dauerte die Eingewöhnung des FVLB an die neue Umgebung in Baden-Württembergs höchster Spielklasse. Nach der Pause zeigte Lörrach-Brombach schon ein anderes Gesicht. „Da haben wir ein anderes Bild abgegeben.“ Mutig agierte man da, die FVLB-Kicker waren aufmerksam und verteilten keine Einladungen mehr. „Da hat man gesehen, dass wir dann mithalten können“, erklärt der Trainer.

Und so war der FVLB plötzlich näher am 3:5 dran als die Gastgeber am 6:2. Doch Daniel Briegel konnte in dieser Phase eine ganz dicke Möglichkeit nicht in Zählbares ummünzen. „Trifft er da, kann es vielleicht nochmals spannend werden“, meint Aktas, der nun hofft, dass seine Jungs die erste Halbzeit schnell abhaken und die zweiten 45 Minuten als Blaupause für das Heimspiel am Sonntag gegen die TSG Backnang nehmen.

Ergebnisorientiert statt Harakiri

„Wir kommen von Minute zu Minute immer mehr in den Meisterschaftsmodus rein“, sagt der FVLB-Übungsleiter, der nichts davon hält, schönen Fußball zu zelebrieren, wenn danach eine Niederlage auf dem Papier steht. „Wir müssen ergebnisorientiert agieren. Das heißt, wenig Risiko eingehen und lange die Null halten. Das ist die Basis“, macht Aktas deutlich.

Ob zum ersten Heimspiel der Saison die Anfangsformation verändert wird? „Da muss ich mir noch Gedanken machen und die Trainingseindrücke abwarten“, erklärt Aktas.