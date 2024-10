Fußball: Das Duell der Torjäger

Tabellenplatz aktuell nicht entscheidend

„Der Tabellenplatz ist aktuell aber nicht entscheidend für uns. Wichtig ist, dass wir schon 13 Punkte geholt haben“, betont Trainer Cliff Kiefer. „Wie schon vor der Saison erwartet, ist die Liga bisher sehr ausgeglichen. Aktuell trennen uns ja auch nur vier Punkte vom Abstiegs-Relegationsplatz. Deswegen werden wir versuchen, weiterhin unsere Leistung auf den Platz zu bringen und zu punkten.“ Auch in Karsau hat die typische Erkältungswelle um diese Jahreszeit nicht halt gemacht. Kiefer geht davon aus, dass für die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim FC Hausen - wie auch schon zuletzt - drei, vier Spieler ausfallen werden. „Das ist eben so. Dennoch bin ich sehr zufrieden, wie die Jungs voll mitziehen. Das gefällt mir.“

Zu einem spannenden Aufeinandertreffen kommt es am Samstagabend (18 Uhr) im Grütt, wenn der FV Lörrach-Brombach II auf den SV Schopfheim trifft. Die Gastgeber um Trainer Thorsten Meier haben nach der deftigen 0:7-Schlappe gegen Bamlach-Rheinweiler einiges gutzumachen. Der SVS hinkt seinen Erwartungen bislang ohnehin weit hinterher. Für Angelo Cascio ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Übungsleiter hatte in der Saison 2021/22 noch das Kommando für die Perspektivmannschaft in der Bezirksliga inne. Nach acht Spieltagen, in denen der FVLB II kein einziges Spiel gewinnen konnte, trennten sich letztlich die Wege. Zuvor war Cascio auch für die A-Junioren verantwortlich.

Die weiteren Paarungen: FC Wallbach - SV Eichsel, Maulburg - SV Weil II (beide Sa.; 16 Uhr); TuS Lörrach-Stetten II - Tumringen (Sa.; 17 Uhr); Efringen-Kirchen - FC Steinen-Höllstein (So.; 15 Uhr); FSV Rheinfelden II - Todtmoos (So.; 16.30 Uhr).