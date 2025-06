Fußball Das feurige Duell der Erben von Beckenbauer und Maradona

Bayern München gegen Boca Juniors, das ist bei der Club-WM eines der Highlight-Spiel in der Gruppenphase. Und Vincent Kompany hätte sich für dieses Fußball-Event am Freitagabend Ortszeit (Samstag, 3.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) eine Karte gekauft, wenn er nicht aktiver Teil des Spektakels wäre.

"Also wenn ich jetzt nicht Bayern-Trainer wäre, wäre ich auch gekommen zu diesem Spiel. Traditionsverein in Europa gegen Traditionsverein in Südamerika. Wenn man sich ein Spiel aussuchen würde in dieser Gruppenphase, dann dieses", sagte der Belgier, der schon viele große Fußball-Abende erlebt hat.