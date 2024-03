Fußball: Das ist fraglos eine Sensation

Im Mittelpunkt stand zweifelsohne Zells Stürmer Michael Kuttler. Nach einer langen Verletzungspause kommt Kuttler nach der Winterpause richtig in Fahrt. Die ersten beiden Treffer gingen auf sein Konto. Nach einem Pass in die Tiefe versenkte Kuttler in der 38. Minute die Kugel im Waldkircher Kasten. Mit 1:0 ging es in die Pause.

Wer nun nach der Pause ein Zeller Waldkircher Reaktion erwartet hatte sah sich getäuscht. Im Gegenteil. Es dominierte der Außenseiter. Und wie! Nach einem Doppelpass mit Sturmpartner Leon Boos erhöhte Kuttler auf 2:0 (57.). Aggressivem Pressing war das 3:0 in der 71. Minute geschuldet. Aaron Reiss lochte ein. Der Waldkircher Ehrentreffer (87.) ist nur noch Ergebniskosmetik. nod