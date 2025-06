Fußball: Das letzte Aufgebot soll es für Schliengen richten

Den Fakt, dass die beiden Teams der Sportfreunde Schliengen und die SG Mettingen/Krenkingen schon seit der Schliengener Ankunft in der Bezirksliga eine Freundschaft pflegen, werden wohl beide Mannschaften am Samstag für 90 Minuten beiseite legen. Die Mettinger, noch mit theoretischen Chancen auf Rang zwei ausgestattet, gehen dennoch als klarer Favorit in dieses Duell. Ein Grund dafür ist die nicht endende Verletzungsmisere im Team der Sportfreunde. „Wir sind froh, dass wir am Wochenende überhaupt eine Mannschaft stellen können“, lässt SF-Trainer Yannick Klucker wissen. Neben der ohnehin langen Verletztenliste kommen nun auch noch ein paar Urlauber hinzu.