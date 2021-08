Fußball „Das nervt mich noch heute gewaltig“

FC Tiengen – TuS Efringen-Kirchen So.; 15 Uhr: Bis zur 62. Minute sah alles nach einem Sieg für die Efringer im Heimspiel gegen den SV Jestetten aus. Doch binnen acht Minuten verspielte der TuS die Führung und musste sich letztlich mit einem 3:3-Unentschieden zum Auftakt begnügen. „Wir haben zwei Punkte verschenkt”, blickt TuS-Trainer Dennis Weiß noch einmal zurück, um den Fokus dann aber wieder auf die bevorstehende Aufgabe zu richten. Schließlich bekommen es die Rebländer mit dem FC Tiengen zu tun, der am ersten Spieltag mit 11:2 Bosporus FC Friedlingen zerlegte. Alleine Nexhdet Gusturanaj traf siebenmal. Angst und bange wird Weiß deshalb aber nicht. „Wir wussten vorher schon, dass Tiengen große Qualität hat. Wir tun gut daran, auf ihre Stärken hinzuweisen, ohne aber das eigene Spiel zu vernachlässigen.” Fakt ist: Der TuS ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison – wie wahrscheinlich alle Teams – noch nicht bei 100 Prozent. „Deshalb ist es auch nicht ganz so einfach, nach so einer langen Pause die eigene Leistung über 90 Minuten abzurufen.” Verstecken müssen sich die Efringer beim FCT allerdings auch nicht.

SG FC Wehr-Brennet – FC Erzingen So.; 15 Uhr: Es hätte der perfekte Start für die SG in die neue Saison sein können, doch Wallbachs Christian Albiez sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit für den 1:1-Ausgleich. „Ich weiß nicht, ob es an der langen Pause liegt, aber der Umstand, dieses Spiel nicht gewonnen zu haben, nervt mich noch heute gewaltig”, hadert Urs Keser, der gemeinsam mit Sascha Dreher das Kommando bei den Wehr-Brennetern innehat. Dennoch kann Keser Positives aus dieser Partie schöpfen.“ So eine Leistung gibt auf jeden Fall Mut. Bis auf die letzte Viertelstunde haben wir eine gute und konzentrierte Vorstellung auf den Platz gebracht.” Aber: „Wir müssen unsere Torchancen besser verwerten.” Mit den Erzingern gastiert nun eine Mannschaft im Frankenmattstadion, die Keser und Dreher ganz weit oben auf ihrer Saisonendabrechnung stehen haben. „Sie zählen definitv zu den Favoriten auf den Titel. Daher wird das ganz schwierig für uns.” Trotz eines üppig besetzten Kaders benötigt die SG am Sonntag Unterstützung aus der Reservemannschaft. Keser und Dreher fehlen einige Urlauber, Kranke und Verletzte.