Fußball Das Spiel am Montag gibt es nicht mehr

Darüber hinaus müssen Klubs der 3. Liga, deren Gesamterträge zu mindestens 80 Prozent für Personalaufwendungen im Spielbetrieb verwendet werden, eine zusätzliche Liquiditätsreserve in Höhe von einer Million Euro hinterlegen. Damit soll ein Risikopuffer geschaffen und zugleich die Hürde für die Klubs höher gesetzt werden, überhaupt derart stark ins wirtschaftliche Risiko zu gehen.

Nach dem Zuschauerrekord der abgelaufenen Spielzeit (8199 Fans im Schnitt pro Spiel) startet die 3. Liga am Freitag, 4. August, in ihre 16. Saison. Das Eröffnungsspiel überträgt MagentaSport live.

Der Rahmenspielplan der Saison 2023/2024 soll bis spätestens Mitte Juli veröffentlicht werden. Am Wochenende nach dem ersten Spieltag schließt sich die erste Runde im DFB-Pokal an (11. bis 14. August). Nach dem 20. Spieltag am 19./20. Dezember geht die 3. Liga bis zum 19. Januar 2024 in die Winterpause. Der letzte Spieltag der Saison ist für 18. Mai 2024 angesetzt.

Mit der Spielzeit 2023/2024 beginnt die neue Medienrechteperiode, die bis 2027 läuft und ein verändertes Spieltagsformat vorsieht. Das Montagsspiel ist abgeschafft, der Regelspieltag in der 3. Liga erstreckt sich von Freitag bis Sonntag. Die Partien verteilen sich wie folgt: Ein Spiel am Freitagabend (Anstoßzeit noch offen); fünf Spiele am Samstag (alle 14 Uhr); ein Topspiel am Samstagnachmittag (Anstoßzeit noch offen); drei Spiele am Sonntag (13.30 oder 14 Uhr, 16.30 und 19.30 Uhr)

Das Teilnehmerfeld der 3. Liga, Saison 23/24:

Arminia Bielefeld

SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen

SG Dynamo Dresden

FC Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt

TSV 1860 München

1. FC Saarbrücken

SC Verl

SV Waldhof Mannheim

Hallescher FC

FC Viktoria Köln

MSV Duisburg

Borussia Dortmund II

SC Freiburg II

Rot Weiss Essen

SC Preußen Münster

VfB Lübeck

SSV Ulm

SpVgg Unterhaching

pd/nod