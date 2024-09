Fußball: Das Top-Spiel findet im Joggeli statt

In der Viertelstunde vor dem Anpfiff zu dieser Partie wird zudem der FCB-Rekordspieler Fabian Frei verabschiedet. Aus diesem Grund – und weil schon sehr viele Tickets für diese Begegnung verkauft wurden – raten die Basler Verantwortlichen zu einem frühzeitigen Erscheinen im Joggeli.

Keiner hat so viele Pflichtspiele für den FC Basel 1893 bestritten wie Fabian Frei: Nach 543 Partien innerhalb 17 Jahren trennten sich die Wege von Rotblau und seiner langjährigen und „ewigen“ Nummer 20 in der vergangenen Woche. In der Viertelstunde vor der Partie gegen den FCZ wird der 35-Jährige nun in einem würdigen Rahmen und vor vollen Rängen offiziell verabschiedet. Die Zeremonie für Frei ist ein wesentlicher Grund, weshalb es nur noch wenige freie Plätze gibt.