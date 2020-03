Fußball „Das wäre ein Novum für den Verein“

Wir können den Klassenerhalt schaffen. Die Jungs haben das Potenzial dazu. Wichtig wird sein, dass wir die Schlüsselduelle gegen den Freiburger FC oder auch gegen Hollenbach gewinnen. Dafür müssen die Jungs aber etwas mehr Biss zeigen als noch in der Hinrunde.

Frage: Marius Fuchs und Yasin Demirci stehen nicht mehr regelmäßig zur Verfügung. Wieso?

Marius absolviert zurzeit ein Praktikum in Mannheim. Glücklicherweise darf er aber bei der U23 von Astoria Walldorf mittrainieren. Daher werde ich auf der Torhüterposition weiter zwischen ihm und Dmitry Lvovich rotieren. Yasin ist nach Freiburg umgezogen. Erst wollte er zum Freiburger FC wechseln, aber das konnte ich noch verhindern. Wir brauchen ihn. Er ist ein absoluter Leistungsträger. Er wird nun bei der Eintracht in Freiburg mittrainieren und am Wochenende bei uns zum Einsatz kommen.

Frage: Sie sind seit mehr als zehn Jahren im Juniorenbereich aktiv. Reizt Sie nicht auch mal eine Aufgabe bei den Aktiven?

Doch, natürlich. Ich habe von einigen Vereinen eine Anfrage erhalten. Mit den Verantwortlichen des FVLB bin ich aber auch in Gesprächen. Ich werde bald eine Entscheidung treffen. Am liebsten wäre es mir, wenn ich bei Lörrach-Brombach bleiben könnte. Wenn die Herausforderung stimmt, ist es auch nicht so wichtig, ob bei den Aktiven oder bei den Junioren.

Frage: Was fasziniert Sie so sehr an der Arbeit mit den Junioren?

Es gibt verschiedene Charaktere. Du musst für alle eine Lösung parat haben. Ich habe mir alles selber beigebracht, habe in Büchern gelesen oder mal das Training von Kollegen angeschaut. Es bereitet mir eine große Freude, auch wenn es in dieser Saison ein wenig schleppend läuft. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs in den vergangenen Jahren williger waren.