Fußball: „Das war ganz großes Tennis“

In der Folgezeit verhinderte nur Schlussmann Er ein Laufenburger Debakel. So scheiterten Leisinger (58.), der den freien Mann in der Mitte übersah, ebenso alleine an Er wie Muslic in der 61. Minute. Das Glück des Tüchtigen hatte Phillip in der 74. Minute, als SVL-Linksaußen Emanuel Esser mit einem Schlenzer nur den Pfosten traf. Es war die zweite Chance des SV Laufenburg in dieser Partie. Nach weiteren Großchancen veredelte Jack-Emanuel Akuegwu seinen Kurzeinsatz mit dem 4:0 (88.).

„Unser Plan ist voll aufgegangen. Wir haben die Laufenburger dort gepackt, wo sie verwundbar sind, haben ihnen komplett den Schneid abgekauft und die Räume vor unserem Tor komplett zugemacht. Die Mannschaft hat es einfach taktisch überragend gemacht“, war Coach Szesniak nach dem Match restlos begeistert.