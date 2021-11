Fußball „Das wird auf jeden Fall eng“

Nicht weniger prekär ist die Situation für die Gastgeber. So viel Punkte wie möglich will Wittlingens Trainer Fabio Muto noch bis zur Winterpause holen. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn springt der FC Wittlingen zwar noch nicht aus der Abstiegszone, würde aber am VfR vorbeiziehen.

Dass seine Mannschaft derzeit ebenfalls im Tabellenkeller logiert, ist für Muto zwar kein schönes Gefühl, aber viel größer ist seine Angst vor einem möglichen Saisonabbruch. Denn dies würde ihm und seiner Mannschaft jegliche Möglichkeit nehmen, vor der Winterpause doch noch den einen oder anderen Punkt auf der Habenseite einzufahren. Aber selbst wenn die Saison erst noch weitergeführt wird, so gibt es für Muto immer noch ein Worst-Case-Szenario: Ein Saisonabbruch, bei dem nur die Hinrunde gewertet wird. Darum zählt für den Wittlinger Coach derzeit einfach jeder Punkt, den er mit seiner Mannschaft noch holen kann. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich vor der Winterpause sammeln. Ich hoffe daher, dass die Runde weitergeht“, bangt Muto.

Was das mögliche Terrain am Sonntag betrifft, so geht Muto derzeit auch davon aus, dass das Match auf dem Kunstrasenplatz absolviert wird. „Ich spiele eigentlich lieber auf dem Rasen, da wir dort mehr Platz haben, aber auf dem Kunstrasen haben wir unseren ersten Sieg gefeiert“, gibt sich der Trainer vor dem Spiel etwas abergläubisch.