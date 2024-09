Fußball: David besiegt Goliath

Es war nicht nur irgendein Tor, das Dickau da schoss. Kurz vor dem 16-er fasste er sich ein Herz und marschierte einfach mal los. Hacken rechts, Hacken links, er lief direkt durchs Mittelfeld. Innenverteidiger David Groß wurde das zu bunt. Der Weiler ging den Bad Bellinger an und kam an den zu weit vorgelegten Ball. Der Befreiungsschlag traf Dickau und wurde zur Vorlage: Alleine vor Sandro Keller, der aus seinem Tor herauseilte, legte Dickau das Spielgeräte über Weils Keeper zum 1:2 (32.). Das war wie ein Weckruf. „Dieser Lauf, fast über das ganze Spielfeld, hat allen gezeigt, dass hier noch etwas geht“, sagte Peter Johann.

Der VfR-Coach musste nach dem Spielbeginn zunächst zuschauen, wie Nemanja Radulovic bereits nach vier Minuten viel zu frei stand und den Ball zum 1:0 flach im Tor unterbrachte. Nicht einverstanden war Johann mit dem 2:0 der Weiler, denn zuvor wurde sein Angreifer im 16-Meter von hinten an den Hüften gehalten. Der Pfiff für den Elfmeter blieb aus. Stattdessen landet der Bereiungsschlag in der Spitze, und Marvin Stöhr erzielte für den SV Weil das 2:0. Das Spiel verlief ganz nach dem Geschmack von SVW-Trainer Andreas Schepperle. Noch wusste er nicht, dass seine mahnende Worte nichts brachten. „Wir hatten in Bad Bellingen schon einmal ein böses Erwachen, als wir in Führung lagen und am Ende verloren“, sagte er Tage vor dem Spiel und auch zu seinem Team. „Die Einstellung hat nicht gestimmt“, monierte Schepperle. Die sonst so gute Abwehr bekam fünf Tore, in den sechs Spielen zuvor vier Treffer. „So darf man sich nicht präsentieren“, war der SVW-Trainer angestochen über das erlebte, weil seine Elf dem Gegner die Punkte einfach so überlassen hätte.