Entsprechend war Gottschling über die Punkteteilung am Ende dann doch zufrieden . „Wir haben bei vielen Sachen etwas umständlich gespielt. Bei der einen oder anderen Chance hat dann die Präzision gefehlt“, so der FSV-Trainer. Mit der Roten Karte gegen Julian Jäger machten sich die Hausherren das eigene Spiel noch schwerer. „Am Ende haben wir dann wieder Charakter gezeigt. Vielleicht hätten wir es auch noch gewinnen können. Aber das 1:1 geht dann doch in Ordnung“, zieht Gottschling Bilanz. Allerdings hätten auch einige seiner Spieler nicht immer das gezeigt, was sie in der Saison bisher so gezeigt hatten.