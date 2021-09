Fußball Demirci behält die Nerven

Nach der Pause gingen die Gäste aggressiver zu Werke, schafften es so, die zweiten Bälle zu sichern, um wieder anzurennen. Wallbach verteidigte das eigene Tor mit Mann und Maus. Ismail Demirci belohnte seine Farben in Minute 55, in dem er einen 19 Meter-Freistoß über die Mauer in den Winkel schlenzte.

Gegen Mitte der zweiten Hälfte waren die Hausherren wieder besser im Spiel. Man hielt die Schönauer nun weit weg vom FCW-Kasten. Dann allerdings brannten Timo Bernauer die Sicherungen durch und nach einer Backpfeife sah die wichtige Teamstütze der Wallbacher Rot. Zwar prallte ein weiter Ball von Dan Stengritt noch an die Latte des Gästegehäuses, doch in Überzahl baute Schönaus nochmals in der Schlussphase Druck auf. Nach einem Pass in die Spitzen wurde Demirci im Strafraum von Wallbachs Torwart Roman Winkler zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß versenkte der Gefoulte selbst – 2:2 (90.+1).

Winkler, der zuvor souverän hielt, machte seinen Fehler wieder gut, als er eine Minute später in allerhöchster Not gegen Niclas Markanic rettete.