Fußball: Demirci köpft den Siegtreffer

Die Gastgeber führten bis zur 85. Minute durch ein frühes Tor und acht Minuten nach Wiederanspiel durch einen unberechtigten Elfmeter mit 2:1. Dann wechselte aber Coach „Johnny“ Disanto schlau ein. So kam auch noch Hannes Brenneisen zu einem Einsatz. Nachdem Nils Mayer, der schon den zwischenzeitlichen Ausgleich per Handelfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielt hatte, auch in der 85. Minute mit Schmackes zum 2:2 das Bahlinger Tornetz ausbeulte, gelang Ismail Demirci in der Nachspielzeit nach einem perfekten Eckball von Brenneisen der Siegtreffer. „Das waren heute Bonuspunkte für uns. Jetzt müssen am nächsten Sonntag zu Hause gegen Ballrechten-Dottingen nachlegen“, merkte Disanto an. nod