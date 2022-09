Fußball Den Gegner nur nicht unterschätzen

In der Qualifikationsrunde des Pokals trafen die beiden Mannschaften vor dem Duell in der Punkterunde schon einmal aufeinander. Damals behielt der SV Weil mit 4:2 klar die Oberhand. Am Samstag rechnet Schepperle aber mit einer gänzlich anderen Partie. Denn die Hausherren werden nicht wie im Pokal nur mit zwölf Mann antreten, sondern dem SVW ein starkes Team entgegenstellen.

Wichtig für den SV Weil ist, so schnell als möglich in die Partie zu kommen. Denn spielerisch sind die „Nonnenhölzer“ dem FC Erzingen definitiv überlegen.

Aus verschiedenen Gründen kann Schepperle noch nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Wir haben immer noch so an die zehn Spieler, die uns nicht zur Verfügung stehen.“ So fehlen am Samstag unter anderem Adrian Fischer, Justin Samardzic und Sergio Cammarano. „Wir haben aber noch genügend Spieler, die zu 100 Prozent fit sind.“

Mit dem Start in die Saison zeigte sich Schepperle trotz der Auftaktniederlage zufrieden. „Wir haben sowohl in der Defensive als auch in der Offensive immer noch Steigerungsbedarf. Mit unseren Gegnern hatten wir bisher Glück, dass wir da noch nicht so gefordert wurden. Aber das sieht jetzt auswärts in Erzingen schon etwas anders aus“, schätzt Weils Cheftrainer die Situation ein.

Für Schepperle ist Erzingen ein heimstarker Gegner, der gegen Weil natürlich auch entsprechend motiviert ans Werk gehen wird. Dass der Aufsteiger bisher nur eine Partie gewonnen hat, spielt für ihn keine große Bedeutung. „Ein Sieg ist ganz klar angepeilt. Wir wollen das Spiel gewinnen.“ Der Kader ist auf jeden Fall groß und auch stark genug.