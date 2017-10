Fußball Den Schalter wieder umlegen

Von Uli Nodler

Die Bäume wachsen auch für FV Lörrach-Brombach nicht in den Himmel. Nach der Heimniederlage am vergangenen Sonntag will der FVLB diese Scharte nun am morgigen Samstag beim FC Radolfzell wieder auswetzen. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr.

Lörrach. Es war für den Verbandsligisten aus der Lerchenstadt die erste Heimniederlage in dieser Saison. Aber nicht nur das, mit dem 0:1 gegen den Offenburger FV endete eine Spanne von 14 Monaten ohne Pleite im Grütt. Dass diese Serie nun zu Ende gegangen ist, ärgert Trainer Ralf Moser immer noch: „Die Mannschaft war in dieser Partie nicht auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit.“

In Radolfzell nun gilt es für den Neuling, den Hebel wieder umzulegen. Das weiß auch Moser: „Wir müssen einem negativen Lauf entgegenwirken. Die Partie in Radolfzell ist ungemein wichtig. Wir müssen dort punkten, denn eine Woche später gastiert mit dem SV Linx der noch ungeschlagene Spitzenreiter im Grütt. Und da hängen die Trauben sehr, sehr hoch.“

Bis auf zwei, drei Aussetzer, die in einer Partie halt vorkommen können, war die Defensivleistung des FVLB gegen Offenburg okay. Nicht zufrieden war Coach Moser allerdings mit der Offensivleistung seiner Schützlinge: „Das war entschieden zu wenig. In der Vorwärtsbewegung wurden viel zu viele Fehler gemacht. Ich habe auch die hundertprozentige Konzentration vermisst. Das muss in Radolfzell besser werden.“

Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von David Pinke. Die Entdeckung dieser Saison hat sich eine Grippe eingefangen: „Er hat in dieser Woche noch nicht trainiert. Dennoch habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben“, informiert Coach Moser.

Definitiv nicht dabei sind Torwart Dominik Lüchinger und Roberto Billeci. Während Lüchingers Absenz mit der Roten Karte gegen Offenburg erklärbar ist, überrascht das Fehlen des Abwehrspielers. Billeci nimmt eine Auszeit, hat sich für eine Woche in den Urlaub verabschiedet. Ein solches Gebaren erstaunt dann doch, dass ein Verbandsliga-Spieler mitten in der Saison urlaubt. Da dürfte der Stammplatz zunächst einmal weg sein.

Während der FV Lörrach-Brombach als aktueller Tabellensechster das vordere Taellendrittel der Verbandsliga Südbaden beschließt, führt der FC Radolfzell als Achter punktgleich mit dem Siebten 1. FC Rielasingen-Arlen das Tabellenmittelfeld an.

Der Klub vom Bodensee weist eine sicherlich nicht alltägliche Zwischenbilanz auf. Zu Hause blieben die Radolfzeller bislang fast alles schuldig. Nur ein Sieg und zwei Unentschieden haben sie im heimischen Stadion vorzuweisen. Da sind nur die Tabellenkinder FC Neustadt und SC Hofstetten schwächer. Auswärts gab der FCR Gas, holte elf Punkte.

Der FV Lörrach-Brombach hat aber absolut keinen Grund, die Radolfzeller zu unterschätzen. Auswärts ist beim FVLB die Erfolgsliste auch ziemlich kurz. Positiv zu Buche schlagen da nur der Sieg in Auggen und das Unentschieden gegen Bad Dürrheim. Diese dürftige Zwischenbilanz gilt es nun für den FV Lörrach-Brombach in Radolfzell aufzupolieren.