Fußball Den Schwung einfach mitnehmen

Stattdessen mussten die Spieler ein Lauftraining absolvieren, durften sich die Zeit aber frei einteilen. Dadurch hatten sie dann am Wochenende wesentlich mehr Zeit mit ihren Familien, was für die entsprechende Motivation und Spaß sorgte. „Im Training hatte ich dann auch das Gefühl, dass dies die richtige Entscheidung war“, sagte Schneider. In der Trainingseinheit war viel Spielfreude und viel Spielwitz zu sehen. Genau diesen Spaß und diese Motivation hofft Auggens Cheftrainer mit in das Spiel gegen den SV Bühlertal am Samstagnachmittag (16 Uhr) zu nehmen. Rein von der Papierform her gehen die Rebländer als Favorit in die Partie gegen den abstiegsbedrohten Tabellenvierzehnten.

Doch genau das macht den Gegner gefährlich und unangenehm. Denn Bühlertal benötigt weiterhin Erfolge, wenn sie sich aus dem Tabellenkeller noch retten wollen. In großen Teilen ist Auggens Gegner eine Mannschaft, die schon über einen längeren Zeitraum hin zusammen spielt und gemeinsam in die Landesliga aufgestiegen ist.