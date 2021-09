Fußball Den Siegtreffer auf dem Fuß

Diszipliniert und engagiert: So darf man den Auftritt der Rothemden gestern bei schönstem Fußballwetter bezeichnen. Aufgrund der vielen Ausfälle (Berat Ozan und Sidy Dieng gesperrt, Mirco Böhler und David Pinke verletzt) konnte niemand von den Grütt-Kickern eine Gala erwarten.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, ging es darum, Fehler zu vermeiden. Das gelang größtenteils. Um diese gute Leistung mit einem Dreier zu belohnen, fehlte jedoch die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten. „Ich muss meinem Team für ein richtig gutes Spiel loben. Aber wir haben uns nicht belohnt. Wir hatten drei 100-Prozentige im Fünf-Meter-Raum, da muss einer reingehen“, sagte FVLB-Coach Erkan Aktas.

Rielasingen-Arlen war nur in Halbzeit eins das bessere Team. Die Gäste hatten deutlich mehr Spielanteile und wiesen auch vier hochkarätige Torchancen auf. Doch vor dem Tor von Dominik Lüchinger fehlte die Abgebrühtheit. So wie in Minute neun, als Albert Malaj den FVLB-Keeper nicht überwinden konnte, in der 22. Minute, als Leon Riede einen Malaj-Schuss im letzten Moment blockte, oder in der 25. Minute, als erneut Malaj mit dem Außenrist aus aussichtsreicher Position das Tor weit verfehlte.

Malaj und Gian-Luca Wellhäuser waren vor der Pause die Aktivposten. Immer, wenn einer von ihnen über außen den Turbo auspackte, wurde es gefährlich.

Die Hausherren kamen nur selten vor das Gehäuse der Gäste. In Minute sieben schoss Emanuel Esser den Ball aus etwas zu spitzem Winkel über den Kasten.

Nach der Pause war die Überlegenheit der Gäste dahin. Ihnen fiel offensiv wenig ein. Es war der FVLB, der nach Wiederbeginn dem Führungstreffer näher war. So auch in der 65. Minute, als sich Rohner stark durchgesetzt und den Ball zu Johannes Binkert quer gelegt hatte. Binkert scheiterte gleich zweimal an Reitze.

FV Lörrach-Brombach – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:0. – Tore: Fehlanzeige. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald). Z.: 270.

FV Lörrach-Brombach: Lüchinger- Servinc, Riede, Leisinger, Binkert (76. Eschmann), Kassem (61. Kapidzjia), Esser, Kittel (68. Males), Muharemovic, Bato, Rohner.

1. FC Rielsingen-Arlen: Reitze - Bertsch, Compagnucci, Serpa, Malaj (63. Kunze), Niedermann, Schmidtke (76. Rasmus), Tost, Matt, Moreno Fell (71. Ohnmacht), Wellhäuser.