Fußball: Den Spitzenreiter entzaubert

Auf sehr holprigem Geläuf kam besonders in den Anfangsminuten der Partie wenig Spielfluss auf, was den Gastgebern gegen einen derart spielstarken Gegner sicher in die Karten spielte. Dementsprechend ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause, in welcher Marco Schneider die richtigen Worte für sein Team gefunden zu haben schien.

Nach einer Freistoßflanke von Spielmacher Jonathan Ehret landete das Spielgerät am linken Strafraumrand bei Nico Ziegler, der den Ball aus spitzem Winkel mit einer sehenswerten Bogenlampe ins Netz beförderte (56.). Keine vier Zeigerumdrehungen später brach erneut großer Jubel im Auggener Rund aus: Tiziano Casalnuovo marschierte nach mustergültigem Pass von Yannis Kalchschmidt alleine auf den Denzlinger Kasten zu, blieb vor Gästekeeper Gümpel eiskalt und erhöhte auf 2:0 (60.).