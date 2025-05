Fußball: Der FC Bad Bellingen stellt die Weichen

Die Hürden der ersten Saison nach der Fusion soll in Zukunft ein eingespieltes Team übernehmen. Wie der Verein in seiner Pressemitteilung verkündet, bleiben Marvin und Robert Riede, die aktuell mit dem Landesliga-Team des VfR um den Klassenerhalt kämpfen, auch in der kommenden Saison federführend an der Seitenlinie der ersten Mannschaft.

„Stolz können wir berichten, dass wir mit Beiden die Verlängerung bekannt geben dürfen, nachdem sie im vergangenen Jahr interimsmäßig vor der Winterpause übernommen hatten. Sportlich eine ziemliche Talfahrt, bei der wir uns trotzdem einig sind, die passende Lösung an der Seitenlinie gefunden zu haben“, heißt es seitens des VfR.