Fußball Der FC Solothurn ist der klare Favorit

Neu dabei im Teilnehmerfeld ist der FC Singen 04. Der Traditionsklub vom Hohentwiel lag zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs im Oktober an der Spitze der Tabelle der Landesliga, Staffel 3. Ebenfalls seine Premiere in Laufenburg feiert der Schweizer Traditionsverein FC Solothurn, der vor wenigen Wochen die Vorrunde in der 1. Liga classic auf dem dritten Tabellenplatz beendete. Ein echter Höhepunkt wartet auf Solothurn in wenigen Wochen, wenn es im Schweizer Cup in der ersten Runde gegen den FC Zürich geht. Ziel für die kommende Saison ist der Aufstieg in die 1. Liga Promotion, der dritthöchsten Schweizer Liga. Kein Wunder also, dass die Schweizer als Turnierfavorit ins Rennen gehen. Sie messen sich am Samstag ab 14 Uhr mit Singen.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Platzierungsspiele. So treffen ab 14 Uhr die beiden Verlierer der Halbfinalpartien aufeinander und ermitteln den Turnierdritten. Um den Sieg kämpfen dann ab 17.30 Uhr die beiden Gewinner der Samstagsspiele.

Die Zuschauer müssen sich laut Angaben des SV 08 nach wie vor registrieren. Dies sei auf der Homepage des Vereins per Luca-App oder durch Ausfüllen des Anmeldeformulars an der Kasse möglich.