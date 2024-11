Fußball: Der Gang auf dem Zahnfleisch

Bereits in der Winterpause befinden sich der FV Tumringen und der SV Todtmoos. Das Duell, das ursprünglich an diesem Wochenende hätte ausgetragen werden sollen, wurde in den März verlegt. Auf Seiten der Kreisstädter gibt es trotz der fußballfreien Zeit erfreuliche Nachrichten. Torjäger Robin-Alexander Pude wird dem FVT über den Winter hinaus erhalten bleiben. In der aktuellen Saison hat der 26-Jährige bereits über 15 Treffer jubeln dürfen. So werden die Tumringer zur Winterpause keinen Abgang verkraften müssen.

Eine Woche länger als geplant müssen der FC Kandern und der FC Hausen die Fußballschuhe schnüren. Die Begegnung, die aufgrund des Kanderner Budenfests verlegt worden war, wird am 8. Dezember nachgeholt. Die Partie gegen den FCH wird, genau wie das Duell mit der Reserve des FSV Rheinfelden am Sonntag (14.30 Uhr), in Malsburg ausgetragen.