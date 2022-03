Fußball Der Heimnimbus steht auf dem Prüfstand

FC RW Weilheim (13.) – FV Lörrach-Brombach U23 (16.); So.; 15 Uhr: Die neu formierte Mannschaft des FVLB machte ihre Sache gegen den TuS Efringen-Kirchen gut, kämpfte leidenschaftlich – stand am Ende aber mit leeren Händen da. Die Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verschlechterte die Lage des FVLB noch einmal. Schon am Sonntag kommt es für die Lerchenstädter aber zum nächsten Kellerduell. Die Weilheimer liegen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und haben derzeit satte zehn Zähler Vorsprung auf Lörrach-Brombach. Der FVLB steht also mächtig unter Zugzwang, zu punkten. Trainer Thorsten Meier gibt sich zuversichtlich: „Die neue Mannschaft hat sich schnell gefunden. Es fehlt noch etwas an Erfahrung, aber das kommt von Spiel zu Spiel.“ Meier glaubt weiter an den Klassenerhalt: „Wenn wir jetzt so weitermachen und noch etwas Unterstützung aus der ersten Mannschaft bekommen, dann kann es am letzten Spieltag durchaus zum Endspiel in Wallbach kommen.“ In Weilheim muss Meier auf David Schütze und Daniel Fix verzichten. Hinter dem Einsatz von Samuel Spreter steht ein großes Fragezeichen.