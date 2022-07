Fußball „Der Kader kann es packen“

Wir machen aus der Not eine Tugend. Ich glaube, dass es der letztjährige Kader mit den neuen entwicklungsfähigen Spielern durchaus packen kann. Wir haben vier oder fünf Spieler in unseren Reihen, die sogar höher als Landesliga spielen können. An ihnen können sich die Neuen aber auch die Nachwuchsspieler orientieren und somit auch ihr Leistungsvermögen steigern. Unser Trainer Lars Müller hat da schon das richtige Händchen.

Frage: Der FC Zell ist doch ein attraktiver Fußballverein. Warum konnten Sie nicht noch mehr externe Spieler von einem Wechsel ins Wiesental überzeugen?

Die Nachfrage war durchaus vorhanden. Es haben sich sogar Spieler bei uns gemeldet. So auch ein Torwart des SV Weil. Aber als er hörte, dass bei uns die Spieler kein Geld bekommen, war seine Bereitschaft, zu uns zu wechseln, schnell erloschen. Bei uns erhält nur der Trainer eine Aufwandsentschädigung. Sonst läuft da nichts. Der FC Zell hat es auch ohne finanzielle Spieler-Zuwendungen geschafft, Erfolg zu haben. Daran wird sich auch in der Landesliga nichts ändern.

Frage: Wie ist bislang die Vorbereitung gelaufen?

Sehr gut. Über den Trainingsbesuch gibt’s nichts zu meckern. Die Jungs machen ihr Ding. In der Saison trainieren wir abwechselnd in der einen Woche dreimal und in der anderen Woche zweimal. Am kommenden Wochenende absolviert die erste Mannschaft ab Donnerstag bis Sonntag ein viertägiges Trainingslager.

Frage: Bislang hat der FC Zell seine Heimspiele immer an einem Sonntag bestritten. Gibt’s da Überlegungen, in der neuen Spielzeit auch am Samstag Meisterschaftsspiele im Brühlpark auszutragen?

In der Tat wird der FC Zell in der neuen Saison das eine oder andere Heimspiel an einem Samstag bestreiten.