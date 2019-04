Fußball Der Kapitän ist zurück an Bord

In Oppenau trafen mit Bastian Bischoff und David Held zwei Einwechselspieler in der Schlussphase des Spiels. Schneider kann also nicht nur auf einen starken, sondern auch auf einen breiten Kader setzen. „Bei uns sind in der Regel 20 Mann im Training. Alle geben Gas und wollen am Wochenende von Anfang an spielen. Wer nicht spielt, muss schweren Herzens auf die Bank, wird dann aber eingewechselt und bringt Leistung. Wir haben uns da einen Luxus erarbeitet“, erzählt Schneider, der wieder auf Kapitän Sebastian Wettengel zurückgreifen kann. Der 35-Jährige sammelte jüngst in der Reservemannschaft Spielpraxis. Gleiches gilt für Julian Lacher. Er laborierte seit Monaten an Kniebeschwerden, steht nun aber kurz vor seinem Comeback. „Dass die beiden Jungs wieder fit sind, freut uns ungemein. Vor allem Sebastian ist auch als Mensch enorm wichtig für das Team“, lobt Schneider.