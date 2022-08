Fußball Der Knoten löst sich endlich

Was bei der ganzen kämpferischen Leistung der Gastmannschaft dann auch noch brauchte, war das nötige Quäntchen Glück. Und das kam beim 1:0 durch Paul Rohdenburg in der 36. Minute. Nach einem Schiedsrichterball spielte eine Akteur der Hausherren den Ball halbherzig in Richtung eigenes Tor, genau an seinen Mitspielern vorbei. Rohdenburg kam, schoß und traf zur durchaus überraschenden Führung der Lörracher. Es war die erste Torchance für die Lerchenstädter in diesem Match. Drei weitere sollten folgen, zwei davon wurden optimal ausgenutzt.

Das Ausnutzen der sich bietenden Torchancen, war in der Vergangenheit immer die Achillesferse im Spiel des FVLB. In Waldkirch waren die Lörracher dagegen eiskalt. Sowohl Rohendburg als auch Richard Lorenz, der mit zwei Toren einen wesentlichen Anteil am Sieg hatte, trafen.

Die Laufbereitschaft der gesamten Mannschaft sowie der unbedingte Wille in den Zweikämpfen taten dann ein übriges, damit am Ende der erste „Dreier“ zu Buche stand. „Jetzt müssen wir an der Qualität am Spiel nach vorne noch etwas arbeiten“, so der Trainer. Der Sieg in Waldkirch hat auf jeden Fall das Selbstvertrauen gestärkt.