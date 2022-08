Fußball Der letzte Pass

Zell im Wiesental. Vor der Partie hätte Zells Trainer Lars Müller ein 0:0 gegen den Spitzenreiter FV Herbolzheim sofort unterschrieben. Nach dem Match nicht mehr. Mindestens 80 der 95 Minuten war der Aufsteiger gestern im heimischen Brühlpark das bessere Team, hätte die Partie eigentlich gewinnen müssen.

„Uns hat heute die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt. Sonst wären die Herbolzheimer mit leeren Händen nach Hause gefahren“, betonte Müller nach dem Match. Der Zeller Trainer hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Es war ein großartiger Auftritt des Aufsteigers aus dem Wiesental. Der FCZ war eigentlich an diesem Tag in allen Belangen besser. Fangen wir hinten an. Bis auf eine Torgelegenheit in der Nachspielzeit waren die Herbolzheimer offensiv ein Totalausfall. Das lag in erster Linie an Zells Abwehrchef und Kapitän Daniel Philipp. Er war der beste Mann auf dem Platz. Im Mittelfeld hatten Jonas Krumm und Co. die Oberhand, und vorne im Angriff wies der FC Zell ein klares Chancenplus auf. Anzukreiden ist dem Gastgeber, dass er viel zu oft in diesem hochklassigen Match den letzten Pass versemmelte.