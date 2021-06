Fußball Der Mann mit den goldenen Händen

Günter Beyer erblickte am 11. Juni 1941 in Sipperhausen in der Nähe von Kassel das Licht der Welt. Dort ist er in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, lernte Maschinenschlosser. Nach seiner Ausbildung verpflichtete sich der Nordhesse für acht Jahre bei der Bundeswehr. Danach besuchte Beyer eine Masseurschule in Kassel, weil er beim Bund als Sanitäter Gefallen an diesem Beruf gefunden hatte. Später wertete er seinen neuen Beruf mit einer Ausbildung zum Sport-Physiotherapeuten an der Sportschule Ruit in Stuttgart auf.

1962 heiratete Günther Beyer in Marburg seine Ingrid, Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Heute freut sich der Mann mit den goldenen Händen über eine Enkelin und einen Urenkel.