Fußball Der nächste Knaller

Bezirksligist VfR Bad Bellingen befindet sich in der entscheidenden Phase der Saison. In den kommenden Spielen wird sich zeigen, ob die Elf von Trainer Werner Gottschling weiterhin vom Landesliga-Aufstieg träumen darf. Der nächste Knaller steht morgen auf dem Programm. Da geht es für den VfR ab 16 Uhr vor heimischer Kulisse gegen den Tabellendritten SV Laufenburg.

Von Fabian Schreiner

Bad Bellingen. Nur einen mickrigen Zähler trennt die beiden Teams. Sowohl Bad Bellingen als auch der Gast aus Laufenburg verfügt über besondere Qualitäten in der Offensive.

Da wäre auf Seiten des VfR Tim Siegin zu nennen, der mit 33 Toren die Torschützenliste anführt. Gefolgt wird Siegin von Laufenburgs Sandro Knab, der immerhin schon 22 mal einnetzte.

Bad Bellingen kam vor Wochenfrist zu einem 3:3-Unentschieden beim Spitzenspiel in Buch. In der Endphase der Partie ließen die Markgräfler drei dicke Gelegenheiten aus und dazu fiel der Ausgleichstreffer erst in der Schlussminute.

Trainer Gottschling, der auf den kompletten Kader zurückgreifen kann, war dennoch nicht unzufrieden: „Die zweite Halbzeit war gut.“

In den verbleibenden Partien geht es nicht nur um das fußballerische Können. Nun sind auch andere Dinge gefragt. Gottschling: „Wichtig wird sein, im Kopf bereit zu sein und nicht zu verkrampfen.“ Reichlich Selbstvertrauen sollte ja vorhanden sein. So punktet der VfR nach schwachem Saisonstart konstant gut. Ähnliches gilt auch für den SV Laufenburg. Der Landesliga-Absteiger tat sich anfangs eine Etage tiefer sehr schwer.

Mit der Zeit fand sich die Mannschaft von Trainer Michael Wasmer und ging als Tabellenführer in die Winterpause. Aktuell beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Wittlingen fünf Punkte. Es ist also noch alles offen im Aufstiegsrennen.

Gottschling fordert von seinen Jungs über die Leistungsgrenze hinauszugehen. Mit einem Sieg wären es vier Punkte Vorsprung auf Laufenburg. Das wäre schon einmal ein respektables Polster im Saisonendspurt, denn in den kommenden Wochen trifft Bad Bellingen noch auf einige Teams aus dem vorderen Drittel.