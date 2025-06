Fußball: Der nächste Neuzugang für den FCB

Rotblau besitzt eine Option für eine definitive Übernahme des 23-jährigen Mittelfeldspielers. Der Franzose spielte in den Nachwuchsteams des Fréjus-Saint-Raphaël FC, des RC Lens und des Valencia CF. Bei den Spaniern machte er dann in der Saison 2020/21 auch seine ersten Erfahrungen im Profifußball. Nach Leihen in die Segunda División zu Real Oviedo und in die Primeira Liga Portugals zu GD Estoril Praia folgte im Winter 2024 ein Wechsel zum Sporting Clube de Portugal nach Lissabon. Nach einer halben Saison in der Hauptstadt Portugals wechselte Koindredi dann leihweise zum FC Lausanne-Sport. Bei den Waadtländern verbrachte er die vergangene Saison unter Trainer Ludovic Magnin und traf in seinen 36 Pflichtspielen für Lausanne-Sport viermal auf den FCB.