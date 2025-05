Nachdem der TuS Lörrach-Stetten bereits in den vergangenen Tagen mehrere Neuzugänge präsentieren konnte, arbeitet der Tabellensechste weiter kontinuierlich am Kader für die kommende Spielzeit. Neben Jannik Pemberger und Abdelbari Benai wird auch Semsettin Essiz aus dem Nonnenholz an die Tullastraße wechseln. Der 20-Jährige kommt in dieser Saison auf 15 Landesliga-Einsätze für den SV Weil und in der Defensive variabel einsetzbar. „Semi wird unsere Abwehrreihe verstärken. Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Außenverteidiger auflaufen. Er ist ein junger, sehr viel versprechender Spieler, der schon Landesliga Erfahrung sammeln durfte,“ so TuS-Sportchef Franco Viteritti über den Neuzugang.