Fußball-Bezirksligist TuS Lörrach-Stetten setzt seine Transfer-Offensive fort und präsentiert den nächsten Neuzugang. Vom FSV Rheinfelden zieht es Pietro Sucameli in die Lörracher Südstadt. Der 19-Jährige machte im Training einen überzeugenden Eindruck, obwohl er in der Rückrunde angesichts von zeitraubenden Abi-Prfüfungen pausierte. Angesichts der vielen Neuzugänge ist dem TuS Lörrach-Stetten in der neuen Bezirksliga-Saison eine Menge zuzutrauen. Mit ihrem zukünftigen Coach Andreas Schatz dürfte Stettener im Titelrennen der Saison 2025/26 ein gewichtiges Wort mitreden. In der abgelaufenen Spielzeit konnte der Lörracher Traditionsverein die hoch gesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllen. So fand der Meisterkampf ohne ihn statt. nod