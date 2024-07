Fußball: Der schöne Fußball wurde bei der Europameisterschaft belohnt

Was den Auftritt der Deutschen anbelangt, so haben wir doch zumindest den Fußball gesehen, den wir in den vergangenen Monaten so vermisst haben. Das war sehr schön. Zu einem Spitzenteam fehlt indes noch die Abgeklärtheit. Besonders in Erinnerung bleiben mir die hüpfenden Holländer – nach links, nach rechts.“