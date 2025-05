Fußball: Der Spaß steht im Vordergrund

FC Wittlingen (1.) - SV Buch (4.); So.; 15 Uhr: Da die Konkurrenz in den vergangenen Wochen auch hin und wieder Punkte hat liegen lassen, beträgt der Vorsprung der Wittlinger auf den Relegationsplatz derzeit immerhin doch fünf Zähler. Zudem haben die Kandertäler das beste Torverhältnis der Liga. „Wir stellen in den Vordergrund, was wir bis dato erreicht haben. Wir sind Tabellenführer, haben die beste Offensive, die beste Defensive. Es ist schön, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison zuhause so ein Topspiel führen dürfen. Wir hoffen natürlich, dass wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen können“, betont Übungsleiter Fabio Muto, der das Spiel mit „voller Kapelle“ angehen kann. Der FCW hat am Sonntag allerdings noch etwas gutzumachen, verlor der Primus doch vor drei Wochen sein letztes und bislang einziges Heimspiel in dieser Saison gegen Hauingen mit 2:3. Die Gäste aus Buch wittern derweil ihre Chancen. Nur zwei Punkte liegt der SVB hinter Platz zwei.

SG FC Wehr-Brennet (3.) - SV BW Murg (12.); So.; 15 Uhr: Murg, Jestetten, Hochrhein, Waldshut: Das sind die kommenden vier Gegner der SG FC Wehr-Brennet. Das Quartett steht weit unten in der Tabelle, kämpft größtenteils gegen den Abstieg. Dementsprechend klar ist die Marschroute des Tabellendritten. „Da dürfen wir uns keine Fehler erlauben. Das ist uns bewusst. So werden wir auch in die Spiele gehen“, macht Urs Keser deutlich. Am letzten Spieltag Mitte Juni hat die Spielgemeinschaft dann noch den TuS Lörrach-Stetten zu Gast, für den es grundsätzlich um nichts mehr geht. Schlecht war zuletzt die Chancenverwertung der Wehr-Brenneter. „Das war in den vergangenen drei Wochen schon unser Manko. Das zieht sich gerade leider ein bisschen durch. Jetzt müssen wir aber wieder den Schalter umlegen. Daher stand in den Trainingseinheiten in dieser Woche auch der Spaß im Vordergrund, damit sich die Jungs auch im Kopf darüber nicht allzu viele Gedanken machen. Wir sind immer noch oben dabei.“ Luca Hierschbiel, der vor Wochenfrist einen Schlag abbekommen hat und früh vom Feld musste, steht wohl zur Verfügung. Auch Valentino Colella könnte wieder eine Option sein.