Fünfmal in Folge ging Fußball-Landesligist SV Weil zuletzt als Sieger vom Feld und hat sich in der Landesliga-Tabelle bis auf Rang fünf vorgearbeitet. In der Rückrundentabelle liegen die Fußballer aus dem Nonnenholz sogar auf Rang drei. „Das Ziel in Mundingen ist natürlich, unsere Serie weiter auszubauen“, gibt SVW-Coach Andreas Schepperle die Marschroute vor. Anders als in den vergangenen Wochen kann der Weiler Übungsleiter, der auch in der kommenden Saison die Geschicke des SVW leiten wird, nicht auf den vollen Kader zurückgreifen. „In den vergangenen Wochen war unser großer Kader definitiv ein Vorteil. Zwar gibt es immer Entscheidungen, mit denen nicht alle einverstanden sind, dennoch finde ich es für den Konkurrenzkampf sehr förderlich“, so Schepperle. Dass die Situation an diesem Spieltag anders aussieht, besorgt den Übungsleiter kaum: „So wird sich dann die ein oder andere Änderung unter den ersten Elf automatisch ergeben.“ Sollte den Grenzstädtern ein Auswärtssieg gelingen, könnte das Team von Andreas Schepperle sogar noch ins Rennen um Tabellenplatz drei eingreifen. Derzeit trennen die Weiler drei Punkte vom Tabellendritten Bahlinger SC II (50 Punkte) und lediglich einer vom ewigen Rivalen des FV Lörrach-Brombach. Ein Sprung nach oben ist in den letzten vier Partien also definitiv noch möglich.