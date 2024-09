Fußball: Der TuS zeigt das effektivere Spiel im Derby

Es kommt, wie es kommen musste: Die Dramatik dieses Spiels wird an dieser Szene klar. Jörg Hupfer geht vor und wieder zurück. Streitpunkt ist, wann Patrice Glaser den Pass in die Tiefe gespielt hat. So frei vor dem Tor lässt sich Hupfer die Chance nicht nehmen und setzt den gefühlvollen Schuss hoch an, der somit hoch und lang über Torwart Oguz Ozan geht. Knapp neben dem Pfosten geht der Ball ins Netz. Die Abseitsproteste der Gäste nutzen nichts, es bleibt beim 2:0 (53.) für die Roten. Die Kicker aus dem Kurort wehren sich zwar, aber sie sind einfach nicht so effektiv wie das Team von Gianfranco Disanto. Der Heimtrainer ist in Italien im Urlaub und verfolgt die Partie über den Liveticker. So bekommt er weitere Chancen der Gäste mit, aber auch, das Ismail Demirci Lucas Thiel bedient, der mit dem 3:0 (72.) alles klar macht. Tim Schillinger vergibt noch eine Großchance, dann ist die Messe gelesen. Disanto freut sich im Urlaub über die drei Punkte und Platz vier: „Das haben die Jungs überragend gemacht.“